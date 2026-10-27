Una planta de $35 mil millones, la apuesta para aliviar crisis del gremio porcicultor en Santander

Los porcicultores de Santander continúan a la espera de una solución que les permita contar con una planta de sacrificio en el departamento y reducir los costos que deben asumir al trasladar sus animales a otras regiones del país. Desde la gobernación confirmaron que adelantan gestiones con el Gobierno Nacional y el sector privado para financiar la construcción de esta infraestructura, cuya inversión se estima en aproximadamente $35.000 millones.

Así lo confirmó Wilmer Jiménez, secretario de Agricultura de Santander, quien explicó en Caracol Radio que desde el año pasado se han desarrollado mesas técnicas con representantes del gremio para buscar alternativas que permitan superar las dificultades que enfrenta el sector.

Según el funcionario, el proyecto de una planta de sacrificio porcina de alcance nacional se encuentra en fase tres ante la Agencia de Desarrollo Rural y tendría capacidad para procesar entre 800 y 1.000 cerdos diarios.

“Estamos buscando la articulación entre el Gobierno Nacional, departamental y la empresa privada para construir una planta como Santander se lo merece, una planta nacional”, señaló Jiménez.

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El secretario indicó que el Ministerio de Agricultura conoce la problemática y que se espera la visita del ministro al departamento para reunirse directamente con los porcicultores y avanzar en la búsqueda de recursos. Además, explicó que Santander fue priorizado dentro de una propuesta del Gobierno Nacional, en la que contemplan construir inicialmente tres plantas de sacrificio porcino: una en Córdoba, otra en Santander y una más en Boyacá.

Los altos costos afectan la rentabilidad de los porcicultores

De acuerdo con Jiménez, el proyecto debe cumplir con la normatividad vigente, contar con una zona de expendio, sistemas para el tratamiento de residuos y una línea de frío, entre otros requisitos.

El funcionario explicó que una planta de estas características puede costar alrededor de $35.000 millones, mientras que una infraestructura de autoconsumo, destinada a cubrir las necesidades de una zona específica, podría requerir entre $9.000 millones y $10.000 millones.

Como parte de las alternativas, la Gobernación trabaja en la construcción de una planta de autoconsumo en Los Santos, con recursos del municipio y del departamento.



