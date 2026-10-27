Tres mujeres fueron designadas en la Dirección de la Policía Fiscal y Aduanera

Hay nuevas designaciones en el Gobierno de Abelardo De La Espriella, tres mujeres que llegan a comandar la Dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, la línea de mando que se encarga de combatir el contrabando en el país.

Se trata de la coronel Liliana Jiménez que llega a la Dirección, la coronel Jenny Rodríguez a la Subdirección Operacional y la Coronel Diana Daza a la Subdirección de Investigación.

Desde Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó los nuevos nombramientos, junto al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Andrés Felipe Velásquez Reyes y exaltó que por primera vez en la Policía Fiscal y Aduanera, estarán tres mujeres coroneles liderando las estrategias para combatir el contrabando.

“No vamos a seguir permitiendo que el contrabando desangre a la economía colombiana“, dijo el mandatario.

Por su parte, el director de la Dian, anunció que tienen definidas unas líneas de investigación para ofrecer resultados en medio del trabajo por desmantelar las organizaciones criminales y los grupos delincuenciales que tienen como economía mayor la línea del contrabando.