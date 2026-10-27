Gobierno expidió nueva directriz para trámites de proyectos de ley y mensajes de urgencia

El presidente Abelardo de la Espriella expidió la directiva No. 07, dirige a ministros y directores de departamentos administrativos que establecen medidas para la elaboración, radicación y trámite de proyectos de ley, así como para el manejo de los mensajes de urgencia ante el Congreso de la República. Esta medida deroga la Directiva Presidencial 06 de 2018.

La directiva indica que las iniciativas legislativas gubernamentales deben ser elaboradas por las entidades cabeza de sector con competencia en la materia.

En caso de proyectos transversales a varios sectores, detalla que debe haber una coordinación previa y un pronunciamiento en conjunto o individual. Si una propuesta afecta la competencia de otros ministerios, se debe poner en conocimiento de dichos despachos.

Proyectos de impacto fiscal y política criminal

De acuerdo con el documento, los proyectos de impacto fiscal que otorguen beneficios tributarios deben ser compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, acorde a lo establecido con la Ley 819 de 2003.

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Por su parte, las iniciativas de política criminal, sistema penal o penitenciario requieren un pronunciamento escrito del ministro de Justicia.

Los proyectos de ley que modifique la administración pública o incida en la política de empleo deben cumplir los siguientes criterios:

Estar acompañado del concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la pertinencia y necesidad.

Contar con un concepto previo por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuando el proyecto de ley cree una entidad descentralizada, deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política de conformidad con el artículo 69 de la Ley 489 de 1998.

Radicación y tiempos de verificación

Los proyectos se radicarán ante la Jefatura de Despacho Presidencial con sus soportes físicos y digitales, incluyendo la exposición de motivos. Esta dependencia, junto al Ministerio del Interior, verificará la pertinencia del proyecto según la agenda legislativa del Gobierno.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la Policía dispondrá de los siguientes plazos para la revisión jurídica:

6 días hábiles si el proyecto tiene menos de 20 artículos.

10 días hábiles cuando el proyecto contenga de 21 a 50 artículos.

20 días hábiles cuando el proyecto contenga más de 50 artículos.

“Una vez emitido el concepto de viabilidad jurídica, el Ministerio que idera la iniciativa legislativa, podrá radicarlo ante el Congreso de la República”, añade el documento.

Mensaje de urgencia

La directiva también regula los mensajes de urgencia e insistencias, facultades presidenciales que obligan al Congreso a decidir en un plazo de 30 días. Para su presentación, el ministerio proponente debe redactar una justificación sucinta y remitirla a la Jefatura de Despacho Presidencial.

Allí se evaluará su impacto en la agenda legislativa junto al Ministerio del Interior. Tras la revisión formal de la Secretaría Jurídica, el documento será firmado por el ministro y luego por el presidente, para finalmente ser radicado ante el Congreso por la Secretaría Jurídica.

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