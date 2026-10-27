Ofrecen recompensa para esclarecer feminicidio de joven de 22 años en Puerto Wilches, Santander

Las autoridades de Puerto Wilches, Santander, anunciaron una recompensa para quienes entreguen información que permita esclarecer el homicidio de Gerlaine Yobana Joya Ibáñez, de 22 años, ocurrido en el kilómetro 16 de este municipio.

La decisión fue anunciada tras un Consejo de Seguridad, en el que las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para aportar información que ayude a establecer quiénes estarían detrás de este crimen y las circunstancias en las que ocurrió.

El alcalde José Elías Muñoz Pérez y las autoridades policiales del municipio señalaron que se encuentran habilitados diferentes canales para recibir información de manera que se pueda avanzar en la investigación.

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Entre ellos está la línea del comandante de la estación de Policía, 315 354 5342, además de la línea nacional 123. También hicieron un llamado a la ciudadanía para acercarse a la Fiscalía y aportar cualquier dato que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

Desde la administración municipal expresaron su preocupación por la violencia contra las mujeres y señalaron que hechos como este no pueden seguir ocurriendo en Puerto Wilches.

Sobre su fallecimiento

Los hechos ocurrieron el lunes 19 de octubre, cuando Gerlein Giovanna Joya se dirigía a su trabajo y fue encontrada gravemente herida en una vía de la vereda San Claver, a la altura del kilómetro 16 de Puerto Wilches.

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Inicialmente, el caso fue relacionado con un posible accidente de tránsito; sin embargo, posteriormente se conoció que la joven presentaba tres heridas por arma de fuego en la cabeza y que la motocicleta en la que se movilizaba había sido incinerada. La mujer falleció el 21 de octubre en Bucaramanga, mientras recibía atención médica.

Comunidad convocó una marcha para pedir justicia

Además, familiares, amigos y miembros de la comunidad convocaron a una marcha denominada “Todo Puerto Wilches marcha por la vida”, en rechazo al presunto feminicidio de Gerlein Giovanna y en memoria de las mujeres víctimas de violencia de pareja.

La movilización está programada para este jueves 29 de octubre, a las 4:30 de la tarde, con salida desde el barrio Los Almendros. Los organizadores invitaron a los asistentes a vestir camiseta blanca y llevar una vela como símbolo de memoria y rechazo a la violencia contra las mujeres.