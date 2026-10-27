Asesinan a joven de 18 años en Piedecuesta, Santander: portaba brazalete electrónico del INPEC

Un joven de 18 años, identificado como Jhon Anderson Martínez Almeida, fue asesinado con arma de fuego en la tarde del lunes 26 de octubre en el barrio Chacarita 2, en Piedecuesta, Santander.

Los hechos ocurrieron hacia las 6:17 p.m., en la calle 6 con carrera 2. Según la información recopilada por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta roja, habrían perseguido a la víctima desde el sector de Buenos Aires hasta alcanzarla frente a una vivienda del barrio Chacarita 2.

En ese lugar, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del sitio. El joven fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Local de Piedecuesta, donde se confirmó su fallecimiento. Recibió cuatro impactos de arma de fuego.

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Uno de los aspectos señalados de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades es que Martínez Almeida se encontraba bajo medida de prisión domiciliaria y portaba un dispositivo de vigilancia electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, en uno de sus tobillos.

Había sido capturado el 25 de mayo de 2026 por un presunto delito relacionado con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.