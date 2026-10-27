Bucaramanga recibirá a 1.200 hoteleros del país en el Congreso Nacional de Hotelería

2. Accor del sector de la hotelería. El listado es realizado por ‘Great Place to Work Institute’, que destaca las compañías por crear y sostener una cultura con alto grado de confianza en sus trabajadores. / C.C. Roderick Eime

Bucaramanga

Bucaramanga se prepara para recibir a cerca de 1.200 representantes del sector hotelero de Colombia durante el Congreso Nacional de Hotelería, que por primera vez en los 70 años de historia de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, tendrá como escenario a Santander.

El evento se desarrollará el 29 y 30 de octubre y reunirá a empresarios, representantes de cadenas hoteleras y líderes del sector turístico, con el propósito de promover el intercambio de experiencias y fortalecer la competitividad de los destinos nacionales.

Olga Lucía Barrera, directora ejecutiva de Cotelco Santander, destacó la importancia de que el departamento sea anfitrión de este encuentro y señaló que su realización permitirá proyectar las fortalezas turísticas de la región ante el país y el mercado internacional.

Como parte de la agenda, el miércoles 28 de octubre se realizará el Consejo Nacional de Cotelco en el embalse de Topocoro, con la participación de consejeros nacionales, integrantes de la junta directiva y directores ejecutivos. La actividad busca mostrar los atractivos naturales y las posibilidades turísticas de este territorio santandereano.

Impacto económico y turismo de reuniones

La llegada de los participantes representa una oportunidad para diferentes actividades económicas, más allá de la hotelería. Restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte y otros prestadores de servicios turísticos también podrían beneficiarse de la movilización de visitantes durante el encuentro.

Barrera destacó que Santander cuenta con condiciones para consolidarse como un destino competitivo para eventos, congresos y convenciones, una modalidad turística que genera demanda de alojamiento, alimentación y transporte.

Sin embargo, el sector enfrenta dificultades en materia de ocupación. Según la dirigente gremial, los indicadores hoteleros de Santander han registrado una disminución de entre seis y siete puntos durante el último año, de acuerdo con los datos recopilados por el Sistema de Información Hotelera (SIH) de Cotelco.