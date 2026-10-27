Ministro de Vivienda anuncia tres frentes para atender la crisis del agua en Santa Marta

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció tres líneas de trabajo para atender la crisis de agua potable en Santa Marta, mientras persiste la incertidumbre sobre la solución que reemplazará el proyecto de las plantas desalinizadoras, descartado por el Gobierno nacional.

A través de su cuenta de X, el funcionario aseguró que, junto al presidente Abelardo De la Espriella, están atendiendo la problemática con urgencia. Mencionó la recuperación de pérdidas de agua, una alianza regional y el denominado “Proyecto de Agua para el Futuro”.

“¡El milagro del agua, llegará a Santa Marta!”, escribió el ministro. Sin embargo, no precisó en qué consisten estas iniciativas, cuánto costarían ni cuándo comenzarían a ejecutarse.

Santa Marta sigue a la espera de una solución

El anuncio se conoce luego de que, el pasado 25 de septiembre, el presidente Abelardo De la Espriella descartara la construcción de las dos plantas desalinizadoras previstas para enfrentar el déficit de agua potable, al considerar que no eran técnicamente viables. Pese a la decisión, aseguró que los recursos destinados al proyecto se mantendrían para buscar una alternativa.

La iniciativa contemplaba una inversión de $786.032 millones, en el marco del CONPES 4159 de 2025. Desde entonces, quedó pendiente conocer los argumentos técnicos de la decisión y los detalles de la nueva propuesta.

El 5 de octubre, el mandatario prometió regresar a Santa Marta en diez días para presentar una solución concreta. Ese plazo se cumplió el 15 de octubre sin que se conociera públicamente el proyecto anunciado.

Tribunal ordenó avanzar en alternativas

A la espera de una respuesta del Gobierno nacional, el Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó avanzar en soluciones estructurales para garantizar el abastecimiento de agua potable.

El fallo establece que, si las desalinizadoras no son viables técnica o ambientalmente, las entidades responsables deberán implementar otras alternativas. También contempla nuevas fuentes de abastecimiento y proyectos como las plantas de tratamiento de agua potable de El Curval y Toribio.

Por ahora, el ministro de Vivienda anunció tres frentes de trabajo, pero no aclaró si alguno corresponde a la solución definitiva que espera Santa Marta para superar la crisis de abastecimiento.