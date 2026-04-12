Recuperar la sonrisa en casos difíciles el reto de la implantología estratégica

El doctor Andrés Romero nos acompañó en A Vivir Que Son Dos Días. Su enfoque está dirigido a personas que han sido descartadas para implantes dentales tradicionales, ya que su técnica incluye procedimientos menos invasivos, sin embargo, es muy importante colocar los implantes sean temporales o permanentes en un plazo de aproximadamente tres días.

Este método es de tipo ortopédico, lo que significa que se aprovecha el hueso existente en los maxilares del paciente, evitando intervenciones más complejas. La recuperación depende de la respuesta del cuerpo luego de las 72 horas después de que se coloquen los implantes, pero tras una evaluación previa, la mayoría de los pacientes puede acceder a este tratamiento sin mayores riesgos.

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Aunque hace una década este tipo de procedimientos era poco común, hoy en día sigue siendo una especialidad con pocos profesionales. Aun así, representa una esperanza para quienes han perdido la posibilidad de mejorar su salud dental por malas experiencias o diagnósticos previos.

El proceso postquirúrgico suele ser más llevadero, ya que se trata de una técnica menos invasiva. Sin embargo, como en cualquier procedimiento, pueden presentarse molestias o dolor, aunque generalmente la recuperación es más amigable si se siguen los cuidados indicados.