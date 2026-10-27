El Ejército recuperó un vehículo y su carga hurtados en la vía Panamericana del Cauca

El vehículo, su carga y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente. Crédito: Ejército Nacional.

Piendamó - Cauca

Un camión de encomiendas hurtado por hombres armados en las últimas horas fue recuperado por el Ejército Nacional en el sector de La Venta, en la vía Panamericana entre los municipios de Cajibío y Piendamó, centro del Cauca.

La Tercera División reportó que las tropas también recuperaron la totalidad de la carga y en el lugar “incautaron un fusil y una motocicleta abandonados por los responsables”.

La Brigada 29 informó que la ubicación del automotor fue posible gracias a la información suministrada por habitantes de la vereda La Viuda y la reacción de los soldados del Grupo de Caballería Liviana N.° 8.

El comandante de este grupo teniente coronel Manuel Alexander Forero, manifestó que “al percatarse de la presencia de la comunidad y de las tropas, los responsables huyeron del lugar y dejaron abandonados los dos elementos hurtados además de un fusil y una motocicleta”.

Debido a las condiciones del terreno, los militares utilizaron vehículos blindados y un sistema de gancho para extraer el camión hasta un lugar seguro.

El automotor, la carga y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El oficial puntualizó el trabajo articulado entre la Fuerza Pública y la ciudadanía para responder oportunamente ante los hechos que afectan la seguridad de los habitantes del Cauca.