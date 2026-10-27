“Esperamos que la audiencia se dé como debe darse”: madre de surfista de 16 años pide justicia

En entrevista exclusiva con Caracol Radio, Karen Chavarro, madre de la surfista de 16 años que denunció presuntos actos sexuales en Puerto Colombia, pidió a las autoridades garantizar que el proceso judicial contra Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Killy’, avance sin más dilaciones y que el caso no quede impune.

La madre explicó que ya se realizaron las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, pero la diligencia tuvo inconvenientes por una solicitud de aplazamiento de la defensa. “El abogado nuevo del señor no sabía nada del caso, no tenía ni idea por dónde iba la tabla”, manifestó Chavarro al referirse a la solicitud de tiempo adicional para revisar el expediente.

“Esperamos que la audiencia se dé como debe darse”

Según relató la madre de la adolescente, la defensa habría solicitado cerca de 15 días para preparar el caso, pero el juez no concedió ese plazo. Finalmente, la próxima audiencia quedó prevista para este jueves 29 de octubre.

“Gracias a Dios le dieron hasta este jueves. Entonces, este jueves 29 de octubre esperamos que se dé la audiencia como se debe dar”, señaló Chavarro en diálogo con Caracol Radio.

La familia espera que la diligencia se desarrolle con las garantías procesales correspondientes y que no se presenten nuevas solicitudes que puedan retrasar el avance del caso.

Madre denuncia presuntas amenazas y pide protección

Otro de los motivos de preocupación de la familia son las presuntas amenazas que, según indicaron, se habrían presentado después de la denuncia. Por esta razón, solicitaron mayor acompañamiento de las autoridades para proteger a la adolescente y a sus familiares.

La madre insiste en que su principal petición es que se haga justicia y que la investigación avance hasta esclarecer los hechos denunciados.

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Convocan plantón frente al juzgado de Puerto Colombia

Como parte de las acciones para exigir celeridad y justicia, la comunidad de Puerto Colombia anunció un plantón para el miércoles 28 de octubre, un día antes de la audiencia, frente al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia.