Ideam mantiene alerta roja por crecientes súbitas en el Caribe

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas llevaron al Ideam a mantener la alerta roja por crecientes súbitas en diferentes ríos y arroyos de la región Caribe. La advertencia incluye zonas de Cartagena, Santa Marta y Ciénaga, así como sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Daniel Useche, meteorólogo del Ideam, explicó que durante las próximas 24 horas podrían presentarse lluvias importantes tanto en la zona continental como en el área marítima. Además, señaló que existe riesgo de deslizamientos de tierra en varios municipios de Bolívar, Magdalena y Sucre.

Ideam prevé disminución de las lluvias hacia el jueves y viernes

“Se espera todavía que las próximas 24 horas se mantengan con algunas lluvias importantes, tanto en la zona continental como en el área marítima”, indicó Useche.

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El meteorólogo agregó que, aunque existe una tendencia a la disminución de las precipitaciones hacia el jueves y viernes, podrían persistir lluvias en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en sectores del sur de Bolívar, Córdoba y Urabá.

Alertas por deslizamientos y condiciones marítimas

El Ideam también reportó municipios en alerta roja por amenaza de deslizamientos de tierra, entre ellos Arenal, Cantagallo, Morales, Río Viejo, San Pablo y Santa Rosa del Sur, en Bolívar; Ciénaga y Santa Marta, en Magdalena; y Chalán, Colosó y San José de Toluviejo, en Sucre.

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En el Caribe colombiano se mantiene, además, una alerta naranja por tiempo lluvioso, con posibilidad de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. Por ello, la entidad recomendó a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones consultar con las capitanías de puerto antes de zarpar.