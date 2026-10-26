Estragos por lluvias en Barranquilla: cae plafón en vivienda y evacúan a siete personas

Las fuertes lluvias registradas en Barranquilla provocaron la caída de un plafón en una vivienda ubicada en la carrera 20 con calle 38. Siete personas fueron evacuadas, entre ellas tres niños, y las autoridades confirmaron que no se reportaron lesionados.

Bomberos evacuaron a los residentes

Diana Pérez, quien lleva 25 años viviendo en el inmueble afectado, contó que el fuerte aguacero estuvo acompañado de vientos y que sintió cómo se estremecía la casa. Los vecinos alertaron a los organismos de emergencia y los bomberos la rescataron junto con otros residentes del sector.

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Familias esperan poder regresar

La vivienda permanece evacuada mientras se adelantan las labores para retirar la estructura desprendida. La residente aseguró que, por ahora, no sabe dónde pasará la noche y espera regresar lo más pronto posible, pues sus pertenencias permanecen dentro del inmueble. Aledaño a la vivienda funciona un hogar sustituto del ICBF, donde, según la información entregada, los niños no se encontraban porque estaban en el colegio.