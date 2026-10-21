Es un delito agravado por la confianza: abogado de surfista agredida sexualmente en Puerto Colombia

En las últimas horas se conoció la captura de Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’, acusado de cometer actos sexuales contra una campeona de surf de 16 años, de Puerto Colombia.

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Los hechos denunciados por la menor ocurrieron en las instalaciones del Club de Playa Kilymandiario. En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, el abogado de la víctima, Julio Rodríguez Del Villar, confió que un juez de garantías ya legalizó el procedimiento en audiencias preliminares.

Las penas que enfrentaría ‘Juancho Kily’

“Ayer se comenzó, se comenzaron las audiencias preliminares, entre esas la audiencia de legalización de captura, la cual quedó en firme; se legalizó la captura, lo cual quiere decir que fue de forma correcta que se llevó esa captura”, explicó.

De acuerdo con las declaraciones del abogado, el acusado se enfrenta a cargos de violencia sexual que conllevan una pena de entre 8 y 12 años de prisión: “Es un delito que no se puede negociar, no se puede retractar, no se puede conciliar, así que lo único aquí es irnos a juicio y seguramente, pues, esta persona esperamos termine condenada”.

“Un delito agravado por la confianza”

La defensa habló de la relación que existía entre el agresor y la familia de la víctima, que superaba los diez años. La menor, quien ha practicado surf desde los 4 años, lo llamaba “tío” y su fiesta de 15 años se celebró en el mismo club. “Cuando la víctima siente confianza con esta persona, el victimario se aprovecha”, añadió.

Rodríguez Del Villar aseguró que distintos videos se han convertido en pieza clave de la investigación. “Ahí, en el momento cuando entran a la oficina donde ocurren estos hechos, estos actos sexuales que son delitos, sea con una menor de edad o una mujer mayor de edad, es un delito sexual”, detalló, añadiendo que la menor logró huir del lugar tras la agresión.

La joven surfista tuvo que suspender por completo sus prácticas deportivas. El abogado resaltó su valor al denunciar al agresor: “Resalto la valentía de Francesca, que sin importar lo que viniera encima, amenazas o retaliaciones de alguna parte,, ella decidió denunciar”.

Por su parte, el establecimiento turístico se pronunció mediante un comunicado en el que aclaró que el hombre señalado, aunque sería propietario del inmueble donde ocurrieron los hechos, no tiene vínculo con la operación ni con el establecimiento comercial.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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