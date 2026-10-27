Atlántico registra 19 casos de dengue grave, advierte la Secretaría de Salud

El departamento del Atlántico registra 3.085 casos confirmados de dengue en lo corrido del año, de los cuales 19 corresponden a dengue grave, según informó el secretario de Salud departamental, Luis Carlos Fajardo, quien hizo un llamado a la ciudadanía para intensificar las medidas de prevención y eliminar los criaderos del mosquito transmisor.

De acuerdo con el funcionario, la incidencia de la enfermedad en el departamento es de 204 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior al promedio nacional, que se ubica en 265,5 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, advirtió que este indicador no debe generar confianza, debido al riesgo de complicaciones asociadas al dengue.

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“ A pesar de que estemos por debajo del promedio nacional, no significa que debemos estar relajados. Es cuando más debemos ocuparnos, porque depende de nosotros que sigan bajando los casos y que no tengamos más casos graves”, manifestó Fajardo.

El secretario explicó que los 19 casos de dengue grave representan cerca del 1 % del total de contagios confirmados, pero insistió en la importancia de prevenir la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de desenlaces mortales.

Más de 250.000 viviendas visitadas

Como parte de las acciones para controlar la propagación del dengue, la Secretaría de Salud del Atlántico ha visitado más de 250.000 viviendas en el departamento y ha revisado más de 184.000 tanques de almacenamiento de agua, con el propósito de identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor.

Fajardo señaló que la principal estrategia para prevenir la enfermedad es evitar la acumulación de agua estancada, donde el mosquito puede reproducirse. Por ello, recomendó a las familias lavar los tanques de almacenamiento cada cinco días con agua y cloro, mantenerlos debidamente tapados y eliminar recipientes que puedan acumular agua, como llantas, botellas y otros objetos en patios y terrazas.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a mantener las viviendas limpias y libres de criaderos, al considerar que la participación de la comunidad es fundamental para disminuir los contagios y evitar nuevos casos graves en el departamento.