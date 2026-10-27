Continúa la búsqueda de las cinco personas que fueron reportadas como desaparecidas en Ataco, Tolima

En el Tolima intensifican las labores de búsqueda de cinco personas que fueron reportadas como desaparecidas en zona rural del municipio de Ataco, al sur del departamento, en medio de hechos confusos que también dejaron dos personas asesinadas.

Erika Lozano, secretaria de Gobierno y alcaldesa encargada de Ataco, señaló que se realizó seguimiento al caso durante un consejo de seguridad que se desarrolló en Ibagué, en el que participaron autoridades departamentales y organismos encargados de la investigación, con el propósito de coordinar acciones que permitan ubicar a los desaparecidos y esclarecer lo ocurrido.

“Nos encontramos en el consejo de seguridad liderado por la Gobernación del Tolima. Logramos poner en contexto al departamento sobre la situación que estamos pasando hoy en el municipio de Ataco y todos estos días sobre la desaparición de cinco personas y el homicidio de dos personas”, expresó.

Según la mandataria, se activó un grupo especial para reforzar estas labores.

“Logramos articular varias acciones, entre ellos continuar con la activación de búsqueda inmediata por parte de la Alcaldía, seguir, digamos, identificando a estas personas por parte del Ejército, de la Policía, esa parte de inteligencia para poder identificar el lugar exacto donde hoy se encuentran las personas que están desaparecidas”, agregó.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y Arquímedes Perdomo González, de 25 años. Sus cuerpos fueron encontrados en zona rural de esta población y el caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Entre las hipótesis que se investigan está una posible relación con la minería ilegal y grupos armados al margen de la Ley.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de la región para que suministren cualquier información que contribuya a dar con su paradero.