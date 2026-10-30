Ibagué tendrá extensión de horario para bares y gastrobares el fin de semana de Halloween

Ibagué

El saliente secretario de gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, anunció que durante el fin de semana se implementarán medidas especiales de seguridad con el fin mantener el orden público en la capital del Tolima.

“Se harán controles, habrá extensión de horario hasta las 4 de la mañana, nuevamente el desenguayabe hasta las 10 de la mañana y puestos de control en las caravas que se están anunciando”, dijo John Jairo Rojas.

Además, manifestó que se tendrá un plan especial de seguridad para garantizar la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos en cada una de las actividades que se desarrollen este puente festivo.

“Acompañamiento especial en las zonas en las que padres de familias saldrán con su niños, vamos a tener una dinámica especial, pero lo más importante es que todos disfrutemos de este puente festivo con tranquilidad”, resaltó el saliente secretario de Gobierno de Ibagué.

Asobares espera que la Alcaldía publique el decreto

Según Andrés Viana, presidente de Asobares en el Tolima, se hicieron varias mesas de trabajo en las que se asumieron unos compromisos entre el municipio y los empresarios para poder implementar la extensión de horario en bares y gastrobares.

“Estábamos pidiendo 2 horas porque es un puente festivo muy especial, hace seis años no caía un sábado un 31 de octubre, comercialmente se espera que sea muy importante, porque octubre ha sido un mes muy duro”, destacó Viana.

Dato: se espera que la Alcaldía de Ibagué publique el decreto que avala estas medidas para el fin de semana de Halloween.