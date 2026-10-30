Controversia por caravana de moteros de Halloween: autoridades de Ibagué afirman que no hay permiso

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, anunció que se tendrán planes especiales en materia de control de tránsito para el fin de semana de Halloween.

“Estaremos en las vías haciendo el respectivo control y conductor que sea encontrado infringiendo las normas de tránsito será sancionado, no permitiremos el desorden, necesitamos una ciudad en la que se pueda salir a disfrutar”, destacó el secretario de Movilidad de Ibagué.

Por otra parte, Camilo Martínez, resaltó que no habrá permiso para el desarrollo de una caravana que está convocando un grupo de motociclistas para la noche del viernes 30 de octubre.

“Luego de terminar un consejo de seguridad podemos decirle a los ibaguereños que no existe viabilidad o permiso para ninguna caravana o desfile como se ha dicho en redes sociales”, dijo Martínez.

El funcionario anunció que los agentes de tránsito y los uniformados de la Policía estarán en las vías para ejercer el control y orden para evitar cualquier situación que genere riesgo a los demás actores de la vía.

“Este fin de semana debe ser dedicado para los niños, por eso no permitiremos actividades que pongan en riesgo a los demás ciudadanos que saldrán a las calles con sus hijos”, afirmó.

Motociclistas retan a las autoridades de Ibagué

En videos en redes sociales líderes de los motociclistas anunciaron que pese a que no existe permiso saldrán a las calles de Ibagué a realizar una caravana de Halloween.

“Caravana si hay, nosotros vamos a salir, no se asusten, todos terapiados porque iba a existir control, les decimos que este año será mejor la rodada”, se escucha en unos de los videos publicados.