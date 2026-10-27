Advierten el robo de drones de fumigación que podrían ser utilizados para atentados en el Tolima

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Fabián Andrés Nivia, propietario de la empresa Faragro Más Soluciones Agrícolas, lanzó una advertencia a las autoridades luego que delincuentes ingresaron a la sede de la compañía logrando llevarse dos drones especializados para fumigación avaluados en más de $350 millones.

“Ingresaron en horas de la madrugada a las oficinas bodegas de donde se llevaron insumos y drones de gran tamaño, robo por un valor superior a los $500 millones, ya se interpuso la denuncia, pero necesitamos agilidad en la investigación, necesitamos las imágenes de las cámaras, cada vez pasa el tiempo y será más difícil recuperarlos”, dijo Fabián Andrés Nivia.

La empresa Faragro Más Soluciones Agrícolas advirtió que los drones de gran tamaño especializados en fumigación son de marca VJI de referencia T50 que podrían ser utilizados para un atentado terrorista debido a que pueden ser usados por grupos armados.

“Son unos drones que pueden ser utilizados por grupos al margen de la ley como se ha visto en el país, tienen una alta capacidad de alzar elementos con una cuerda como se hace hoy en día para atacar sedes de las autoridades”, resaltó el representante.

Estos drones según los representantes de la empresa tienen una capacidad alzar elementos de más de 70 kilos, lo que podría llevar a que fueran utilizados para atentados terroristas en el departamento del Tolima o en otras regiones del país por lo que piden a las autoridades ayudar a rastrearlos para evitar que sean comercializados con grupos al margen de la ley.

“Fue un robo de mucha inteligencia, precisamente en la zona no había luz ese día, por eso pedimos que avancen las investigaciones para que podamos recuperar los elementos hurtados, porque entre más tiempo pase será más complicado”, destacó.

Finalmente, Fabián Andrés Nivia, propietario de la empresa Faragro Más Soluciones Agrícolas, hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar este tipo de drones sin factura o los insumos agrícolas para evitar que estos elementos sean comercializados.

Dato: en el Tolima las disidencias de las Farc han atacado las bases militares en Ataco, Planadas y Rioblanco con este tipo de elementos que se convirtieron en un arma letal para estos grupos delincuenciales.