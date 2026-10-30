Así fue el despliegue de EEUU en Colombia: llegaron con helicópteros Black Hawk a Tolemaida

Caracol Radio conoció imágenes de la llegada de equipos militares de Estados Unidos al Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca, como parte del despliegue de más de 300 soldados estadounidenses que participarán en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026.

En las fotografías se observa un avión de transporte militar estadounidense de cuatro motores estacionado en la plataforma de la instalación militar. En otra de las imágenes aparece la compuerta trasera de la aeronave abierta y uno de los helicópteros UH-60 Black Hawk durante el procedimiento de desembarque, mientras personal militar acompaña las maniobras.

El despliegue contempla el traslado de capacidades aéreas, equipos y material logístico que serán utilizados durante las actividades de entrenamiento conjunto entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos.

El ejercicio Vanguardia del Sur 2026 se desarrolla entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre. Por Colombia participará el Batallón Contra el Narcotráfico N.º 1 del Ejército Nacional, mientras que Estados Unidos desplegará soldados de infantería ligera de un Batallón de Montaña. Esta es la cuarta edición de este entrenamiento multinacional en territorio colombiano.

Las actividades estarán enfocadas en el intercambio de tácticas, técnicas y procedimientos militares para enfrentar el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y las amenazas relacionadas con sistemas aéreos no tripulados, conocidos como drones.

Este viernes 30 de octubre está prevista una evacuación aeromédica desde Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería, en Bogotá. El ejercicio simulará la atención y el traslado de un militar que habría resultado herido en un campo minado, con participación del personal de sanidad de ambos ejércitos.

No se descarta que esta cooperación militar pueda avanzar hacia eventuales operaciones conjuntas contra estructuras criminales en Colombia. Sin embargo, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, el tránsito de tropas extranjeras debe contar con la autorización del Senado de la República, por lo que cualquier ampliación del alcance de este despliegue deberá pasar por el Congreso.