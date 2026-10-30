Junta Directiva de la ANDI redujo a la mitad el salario del próximo presidente gremial

El salario del próximo presidente de la ANDI ya no será el mismo. La Junta Directiva del gremio empresarial más importante del país tomó la decisión de recortar casi a la mitad la remuneración que tenía Bruce Mac Master.

Según se conoció, la decisión se tomó en los últimos meses tras la salida de Bruce Mac Master y luego de una revisión interna. La Junta Directiva consideró que era necesario hacer un ajuste y reducir el salario de la presidencia del gremio.

Aunque el ajuste es significativo, seguirá siendo un salario poderoso frente al promedio de los gremios en el país, por lo que el liderazgo de la ANDI continúa siendo una de las posiciones más influyentes y apetecidas del sector empresarial.

¿Quiénes son los finalistas de la terna para la presidencia de la ANDI?

Caracol Radio conoció en primicia que ya está lista la terna, la cual es: Juan Camilo Nariño, Luz Stella Murgas y Carlos de Hart.

Juan Camilo Nariño: Economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. Durante ocho años ocupó cargos directivos en la ANDI, donde lideró estrategias regulatorias para 28 sectores de la economía. Su carrera se ha caracterizado por la capacidad de negociación, el relacionamiento institucional y la construcción de acuerdos entre diferentes actores. Es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Luz Stella Murgas: Abogada de la Universidad Rosario, líder gremial y presidenta de Naturgas. Aunque la semana pasada le dijo a esta emisora que no tenía interés en salir de Naturgas por la importancia del gas frente al próximo fenómeno de El Niño, recibió una oferta irrechazable. Carlos De Hart: Empresario y exviceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Fue gerente seccional de la ANDI en Santander y Norte de Santander y fue su secretario general.

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