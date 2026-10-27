14 municipios del Tolima se encuentran en alerta por casos de dengue

14 municipios del departamento del Tolima están en alerta ante un posible aumento en los reportes de dengue. Así lo advirtió la Secretaría de Salud Departamental, que alertó sobre la posibilidad de un incremento de casos durante los últimos meses del año debido a las condiciones climáticas.

De acuerdo con la dependencia, en lo corrido de 2026 se han registrado 3.149 casos de dengue en el departamento. Aunque la cifra no representa un incremento frente a los años 2024 y 2025, las autoridades advierten que la tendencia podría cambiar durante lo que resta de la vigencia.

El secretario de Salud del Tolima, Luis Eduardo González, informó que los municipios en alerta son Fresno, Mariquita, Armero, Líbano, Lérida, Alvarado, Piedras, San Luis, Flandes, Melgar, Saldaña, San Antonio, Chaparral y Natagaima.

Por su parte, Falan, Venadillo, Ortega, Ibagué, Purificación y Dolores presentan brotes de la enfermedad. Según el reporte departamental, los menores de 16 años son la población más afectada. En Ibagué, capital del Tolima, se han contabilizado 1.256 casos durante este año.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud ha intensificado las acciones de prevención y atención con el propósito de evitar un aumento de los contagios y reducir el riesgo de complicaciones y muertes asociadas a la enfermedad.

Entre las medidas implementadas se encuentran optimizar el diagnóstico oportuno, el manejo clínico adecuado y la atención integral de los pacientes. Estas acciones se desarrollan en 47 municipios, con especial énfasis en Falan, Mariquita, Honda, Venadillo, Rioblanco, Fresno y Chaparral.

Asimismo, las autoridades promueven la vacunación como parte de las estrategias de prevención y adelantan actividades para controlar la propagación del mosquito transmisor.

Finalmente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de limpieza en los hogares, eliminar los recipientes que acumulen agua y evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.