Hallan el cuarto cuerpo de la masacre de Ataco en Tolima: Gobierno nacional prepara intervención

La Defensa Civil en el Tolima confirmó el hallazgo de un cuerpo en aguas del río Saldaña, en el sector conocido como Playa Alta del municipio de Ataco, al sur del departamento.

La comunidad lo reconoció como Anderson Gutiérrez, de quien se desconocía su paradero desde el pasado fin de semana. Esta es la cuarta persona asesinada, de las cinco que fueron secuestradas por el Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

Al momento del hallazgo, Gutiérrez se encontraba atado de pies y manos, y, al parecer, con un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza.

“La comunidad y familiares, lograron sacar el cuerpo y lo llevaron hacia la orilla. Tenía atadas las manos y los pies con un cordino y también, al parecer, tenía una herida por impacto de arma de fuego en su cabeza”, expresó el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima.

Aclaró que, aunque la comunidad reconoció a la víctima, el dictamen debe realizase por parte de la autoridad que se encargó del levantamiento del cadáver, que en este caso fue el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Vale mencionar que aún se desconoce el paradero de José Alberto Quintero, el quinto campesino y, presuntamente, minero artesanal, secuestrado por este grupo armado ilegal.

A estos cuatro casos se suma el doble homicidio, de una menor de 16 años y un hombre de 25, que fue el primer reporte que se tuvo el pasado fin de semana.

Intervención en Ataco

Luego del llamado que hizo la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, al Gobierno Nacional, con el propósito de frenar la oleada de violencia que vive el municipio de Ataco, asociada a la minería ilegal y a la presencia de actores armados, la mandataria confirmó que ya recibió una respuesta y que el municipio será intervenido.

Aseguró que el presidente Abelardo de La Espriella la contactó y le indicó que está preparando las acciones para intervenir totalmente esta población.

“Me llamó el señor Presidente de la República, directamente él, a decirme que ya estaba organizando todo porque vamos a hacer una intervención total en el municipio de Ataco. Aquí defenderemos nuestro territorio”, expresó.

En la región hay expectativa por las operaciones de la Fuerza Pública que se van a desarrollar.