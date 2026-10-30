La policía incautó más de $200 millones en oro durante operativos realizados en Bajo Cauca
Según el reporte, se realizaron siete diligencias de allanamiento en estas poblaciones en las que incautaron 500 millones de pesos en efectivo y capturaron a ocho personas.
Antioquia
La policía de Carabineros reportó que en un operativo contra la extracción ilegal en el Bajo Cauca hizo una millonaria incautación de oro y dinero en efectivo. Además, capturó a ocho personas por los presuntos delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimientos mineros, contaminación ambiental y daño en los recursos naturales.
Según el reporte del operativo realizado en las poblaciones de El Bagre y Caucasia, donde de manera simultánea hicieron siete allanamientos en los que incautaron 695 gramos de oro con un valor superior a los 200 millones de pesos; además, incautaron 500 millones en efectivo.
“Además de 5 celulares que permitirán abrir otras líneas de investigación abonadas a este proceso. Estas actividades ilícitas se desarrollaron en inmediaciones del río Nechí y sus afluentes, ecosistemas fundamentales para la biodiversidad, el equilibrio ambiental de esta región en Antioquia”, agregó el General Óscar Mauricio Rico.
Todos los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para la judicialización de los ocho detenidos.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...