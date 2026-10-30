Migración Colombia retuvo al coronel venezolano Eddison Ranses Torrealba, requerido por Interpol

Migración Colombia retuvo en Cúcuta al coronel de la Fuerza Aérea Venezolana Eddison Ranses Torrealba Rincón, quien es requerido por las autoridades judiciales de Venezuela mediante una Notificación Roja de Interpol. El oficial fue detectado cuando intentaba adelantar un trámite relacionado con un pasaporte y, según fuentes militares, se encontraba en territorio colombiano utilizando una cédula de ciudadanía falsa.

La información conocida por Caracol Radio indica que el procedimiento se produjo durante las verificaciones adelantadas por las autoridades migratorias en la capital de Norte de Santander. Al establecer su identidad, las autoridades encontraron que el militar venezolano tenía un requerimiento internacional solicitado por Venezuela.

Torrealba Rincón tiene el grado de coronel y pertenece a la Fuerza Aérea Venezolana. Su nombre quedó registrado en una solicitud de cooperación judicial internacional por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y legitimación de capitales.