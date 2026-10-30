Incautan y destruyen dulces que estaban vencidos y listos para ser vendidos en las calles de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán, lanzó una dura advertencia por la comercialización de productos vencidos previo a la celebración del día de los niños o de Halloween.

Según la funcionaria, el incremento en la compra y venta de golosinas durante esta celebración llevó a que desde esta dependencia se intensificaran las acciones de inspección, vigilancia y control, mediante operativos sorpresa en diferentes dulcerías.

“Durante las visitas destruimos más de 400 productos vencidos, entre ellos chicles, gomitas, papas, galletas, panadería y otras golosinas que ya no podían comercializarse por tener la fecha de vencimiento caducada”, dijo Yennifer Guzmán.

La funcionaria hizo un llamado a los comerciantes para que verifiquen permanentemente las condiciones sanitarias de los productos que ofrecen al público y eviten poner en riesgo la salud de los consumidores.

“No vamos a permitir que productos con fecha de vencimiento caducada se sigan ofreciendo a la ciudadanía. Nuestro compromiso es proteger la salud de los ibaguereños y garantizar que los alimentos que llegan a sus hogares sean seguros”, destacó.

Recomendaciones:

Verifique la fecha de vencimiento: no compre ni consuma productos cuya fecha haya caducado.

Revise los empaques: evite dulces con envolturas rotas, abiertas, húmedas o deterioradas.

Observe las condiciones del producto: no consuma golosinas con cambios inusuales de color, olor, textura o apariencia.

Compre en establecimientos confiables: asegúrese de que los productos estén almacenados en condiciones adecuadas de higiene.

Supervise los dulces de los niños: antes de permitir su consumo, revise cada producto y descarte aquellos que presenten señales de deterioro o estén vencidos.