Capturan a alias ‘El Bochi’ en El Espinal al usar la brujería como fachada para delinquir

Un hombre identificado con el alias de ‘El Bochi’ fue capturado en flagrancia en el municipio de El Espinal, durante un operativo adelantado por el Departamento de Policía Tolima.

El procedimiento se desarrolló en medio de cinco diligencias de registro y allanamiento, como parte de las acciones contra los delitos de alto impacto en el departamento.

El teniente coronel Leonardo Cárdenas, comandante Operativo de Convivencia Ciudadana de la Policía del Tolima, explicó que el detenido es señalado de presuntamente utilizar actividades de esoterismo y brujería como fachada para ocultar su accionar delictivo. La captura se produjo por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Alias ‘El Bochi’ sería, al parecer, uno de los principales dinamizadores de actividades de esoterismo y brujería en el municipio de El Espinal, utilizando esto como una fachada para su actuar delictivo. El capturado estaría ejerciendo presuntamente estas conductas mientras se encontraba acogido a una medida privativa de la libertad en su domicilio por el delito de porte ilegal de armas de fuego”, expresó el oficial.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron dos armas traumáticas, dos chalecos de uso privativo de la fuerza pública, cuatro teléfonos celulares, estupefacientes y dinero en efectivo, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

“Asimismo, registra cinco anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y tráfico de estupefacientes”, agregó Cárdenas.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.