Veeduría cuestiona soluciones para el agua en Santa Marta

La falta de una solución definitiva al desabastecimiento de agua potable en Santa Marta sigue generando cuestionamientos. Luis Miguel Moisés, integrante de la Veeduría Agua para Santa Marta, advirtió que las propuestas impulsadas por distintos gobiernos no han estado acompañadas, a su juicio, de la suficiente estructuración técnica para responder a las necesidades de la ciudad.

“Empezar a atender las fugas que tiene el sistema que superan el 65%. Entonces, ese es un primer problema. Segundo, tenemos que evaluar cómo vamos a mejorar las capacidades que hoy tiene la ESSMAR. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa empresa para solucionar problema a corto plazo?”, expresó.

Durante una entrevista, Moisés se refirió al debate sobre las alternativas para garantizar el suministro de agua, entre ellas la construcción de una planta desalinizadora y el aprovechamiento de fuentes hídricas continentales. En ese contexto, cuestionó la propuesta de desalinización al considerar que no respondería adecuadamente a las necesidades de Santa Marta y que representaría una inversión elevada.

“Tengo que decirlo con toda claridad, un problema de fondo, solucionar de fondo el tema de agua, no va a estar sino por lo menos los primeros visos a 5 años”, precisó.

Es de recordar que, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que el proyecto de construcción de las plantas desalinizadoras para Santa Marta no continuará en los términos planteados y aseguró que el Gobierno Nacional buscará una alternativa para garantizar el abastecimiento de agua potable en la ciudad.