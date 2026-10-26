Entregan fertilizantes a campesinos de Zona Bananera afectados por vendavales

Magdalena

En la Zona Bananera avanza en el acompañamiento a los pequeños productores agrícolas afectados por los recientes vendavales, con la entrega de fertilizantes destinados a contribuir a la recuperación de sus cultivos y a la reactivación de las actividades productivas en el territorio.

“Recuerden que no están solos. Hoy estamos cumpliéndoles a nuestros pequeños productores con los fertilizantes que desde la Administración Municipal organizamos para ayudarles a que levanten nuevamente sus fincas”, expresó la alcaldesa, Clareth Olaya.

Además de la entrega de fertilizantes, se espera la visita del Ministerio de Agricultura para que los campesinos expongan sus necesidades y se evalúen nuevas alternativas de apoyo para recuperar las fincas afectadas.

La recuperación del sector agrícola representa un reto para las comunidades rurales, que deben restablecer sus cultivos y sus fuentes de ingresos tras las afectaciones provocadas por los vendavales.