Entregan fertilizantes a campesinos de Zona Bananera afectados por vendavales
Los insumos buscan ayudar a los pequeños productores a recuperar sus cultivos, afectados por los fuertes vientos. La Alcaldía anunció nuevas gestiones ante el Ministerio de Agricultura.
Magdalena
En la Zona Bananera avanza en el acompañamiento a los pequeños productores agrícolas afectados por los recientes vendavales, con la entrega de fertilizantes destinados a contribuir a la recuperación de sus cultivos y a la reactivación de las actividades productivas en el territorio.
“Recuerden que no están solos. Hoy estamos cumpliéndoles a nuestros pequeños productores con los fertilizantes que desde la Administración Municipal organizamos para ayudarles a que levanten nuevamente sus fincas”, expresó la alcaldesa, Clareth Olaya.
Además de la entrega de fertilizantes, se espera la visita del Ministerio de Agricultura para que los campesinos expongan sus necesidades y se evalúen nuevas alternativas de apoyo para recuperar las fincas afectadas.
La recuperación del sector agrícola representa un reto para las comunidades rurales, que deben restablecer sus cultivos y sus fuentes de ingresos tras las afectaciones provocadas por los vendavales.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...