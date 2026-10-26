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26 oct 2026 Actualizado 12:41

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20 marcas del Magdalena llevaron su identidad y talento al 15º Congreso Latinoamericano IXEL Moda

A través de la muestra museográfica Macondo de Agua y Oro, el Núcleo Sistema Moda de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena proyectó la creatividad, la memoria y las raíces culturales del territorio en uno de los escenarios más importantes de la moda latinoamericana.

20 marcas del Magdalena llevaron su identidad y talento al 15º Congreso Latinoamericano IXEL Moda/ Cámara de Comercio.

20 marcas del Magdalena llevaron su identidad y talento al 15º Congreso Latinoamericano IXEL Moda/ Cámara de Comercio.

20 marcas del Magdalena llevaron su identidad y talento al 15º Congreso Latinoamericano IXEL Moda/ Cámara de Comercio.
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Veinte marcas de Santa Marta y el Magdalena del Núcleo Sistema Moda, participaron en el 15.º Congreso Latinoamericano IXEL Moda en Barranquilla, con su muestra “Macondo de Agua y Oro”, una propuesta colectiva liderada por el Núcleo Sistema Moda de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, que convirtió la identidad del departamento en una experiencia creativa alrededor de la moda.

La experiencia incluyó además un homenaje a Amalín de Hazbún, referente de la moda y la cultura del Caribe colombiano, como reconocimiento a su legado y a su contribución en la construcción de una identidad regional alrededor de la moda.

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La participación en IXEL Moda representó también un espacio de visibilidad y articulación para las empresas que integran el Núcleo Sistema Moda. Más allá de presentar productos individuales, las 20 marcas se unieron alrededor de una narrativa compartida que mostró al Magdalena como un territorio capaz de convertir su patrimonio cultural y natural en propuestas creativas con identidad propia.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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