Registraduría dio inicio a la Segunda Semana de la Democracia y prepara regionales de 2027

Este lunes arrancó la segunda edición de la Semana de la Democracia, iniciativa liderada por la Registraduría Nacional y que en esta oportunidad tendrá más de 64 eventos en todo el país, esto con el fin de reflexionar en torno a las enseñanzas de las elecciones de 2026 y los retos para las regionales de 2027.

“Fortalecer la democracia es una tarea que nos convoca a todos. Por eso, desde la Registraduría Nacional promovemos espacios de diálogo y reflexión que permitan reafirmar los principios democráticos, impulsar la participación activa de los ciudadanos y contribuir en la construcción de una democracia más sólida”, señaló el registrador Penagos.

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En diálogo con Caracol Radio, el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, aseguró que la apuesta es fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y particularmente en el proceso electoral. En este punto señaló que durante toda la semana se abordarán los principales retos del sistema, como la financiación de campañas, la inteligencia artificial, la participación de minorías, entre otros temas.

Suárez también dijo que esta semana se conocerá todo el calendario electoral para las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores y otras autoridades territoriales. En este sentido, explicó que desde el próximo sábado 31 de agosto los colombianos podrán inscribir su cédula si cambiaron de lugar de votación.

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Otro de los puntos que marca el inicio de este calendario es la posibilidad de que los candidatos que quieran lanzarse por firmas, a partir de este mismo sábado, inscriban sus grupos significativos de ciudadanos, que tras la recolección de los apoyos ciudadanos podrán avalar las respectivas candidaturas.

Finalmente, en cuanto al balance de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la Registraduría destacó que la diferencia entre preconteo y escrutinio solo fue del 0,004 % y que el sistema respondió de la mejor manera al aumento de la participación y al incremento de las candidaturas.