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26 oct 2026 Actualizado 14:51

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Amenazan de muerte al registrador Hernán Penagos: MinJusticia recibió alerta desde una cárcel

Fuentes de Caracol Radio revelaron que un detenido aseguró que conoce detalles de un plan para atentar contra la vida del registrador Penagos

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Desde la semana pasada, el ministro de Justicia, Iván Cancino, advirtió al presidente Abelardo De la Espriella, al fiscal encargado Gilberto Guerrero y al mismo registrado Hernán Penados sobre una amenaza de muerte en su contra.

De acuerdo con fuentes de Caracol Radio, la advertencia sobre una amenaza de muerte llegó directamente al escritorio del ministro Cancino desde una cárcel.

Un detenido aseguró que conoce detalles de un plan para atentar contra la vida del registrador Penagos y señaló que lo mejor que pueden hacer las autoridades es cuidar a Penagos.

Según la información revelada a esta hora, el registrador estuvo en Brasil, ya fue informado sobre la situación y durante esta semana se van a tomar medidas para reforzar su esquema de seguridad.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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