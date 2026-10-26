De La Espriella a Rama Judicial: “juristas que fueron muro de contención del gobierno Petro”

El presidente Abelardo De La Espriella participó en la Gran Cumbre Internacional de la Justicia, donde volvió a reiterar el respeto por las decisiones de los jueces; sin embargo, exaltó que “independencia no significa ausencia de responsabilidad, mucho menos significa que el funcionamiento de la justicia deba quedar sustraído del escrutinio ciudadano”.

En el evento, se refirió a la queja que hizo Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, sobre el trato que el gobierno de Gustavo Petro le dio a la labor que desarrollan los jueces en el país.

Cuestionamientos sobre el gobierno Petro

Frente a esto, el mandatario volvió a lanzar cuestionamientos sobre la administración pasada, y en ese momento, aprovechó para exaltar la labor de la Rama Judicial en el país: “una rama llena de juristas que fueron el muro de contención contra la arbitrariedad del anterior Gobierno”.

“Nuestras cortes, como ninguna otra institución, fueron las que defendieron el Estado de Derecho y la institucionalidad cuando pretendieron ser arrasadas por el régimen desastroso que gracias a Dios derrotamos en las urnas”; dijo durante su intervención en el evento.

Reiteró en que: “la grandeza del Estado aparece cuando somos capaces de recordar esos límites, sin importar quién se moleste, quién se fastidie, y quién se enfurezca”.