Fiscalía reconstruye línea de tiempo de 40 contratos bajo sospecha por presuntos favores sexuales

Caracol Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación busca establecer la línea de tiempo en la que se habrían firmado los más de 40 contratos irregulares en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con mujeres que presuntamente ofrecieron favores sexuales al expresidente Gustavo Petro.

El equipo especializado de investigadores, a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que asumió la noticia criminal abierta el pasado 23 de octubre, está tras la pista de los contratos.

Los supuestos hechos de corrupción en la contratación, al parecer, se concentraron en gran parte entre agosto de 2022 y abril de 2023, periodo en el que Mauricio Lizcano ocupó el cargo de director del Dapre.

Cabe recordar que la Fiscalía confirmó que citará a funcionarios y exfuncionarios del Dapre en medio del rastreo de la información.

Por ahora, no hay fecha para la citación de Angie Rodríguez y Laura Sarabia, exdirectoras del Dapre y a quienes la Fiscalía ya confirmó que llamará para conocer sus declaraciones al respecto.