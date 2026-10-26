Productores de panela de Boyacá y Santander venden por debajo de los costos de producción

La rentabilidad de la producción panelera en Boyacá y Santander quedó en el centro de una audiencia pública sobre la situación del sector. De acuerdo con las cifras expuestas, producir un kilo de panela cuesta alrededor de $4.300, mientras que los campesinos reciben cerca de $3.500 por la venta del producto. La diferencia representa una pérdida aproximada de $800 por kilo, sin contar otras variaciones que puedan presentarse entre productores.

Según José Luis Bohórquez, representante a la Cámara y promotor de la audiencia pública, advirtió que la situación afecta a las familias campesinas de la cuenca del río Suárez, donde se encuentran municipios boyacenses como Moniquirá, Chitaraque y Santana. El congresista señaló que la actividad involucra no solamente a quienes cultivan la caña, sino también a trabajadores de los trapiches y otras personas que dependen de la transformación y comercialización de la panela.

La diferencia entre los costos y el precio de venta pone en riesgo la continuidad de una actividad tradicional de la economía rural. Si los productores deben asumir gastos superiores a los ingresos que reciben, su capacidad para mantener los cultivos, pagar la mano de obra y sostener los trapiches puede deteriorarse. El problema también tiene repercusiones sobre las economías locales que dependen de esta cadena productiva.

El representante planteó la necesidad de buscar soluciones que permitan sostener los ingresos campesinos y adaptar la actividad a los cambios en los hábitos de consumo. Entre las alternativas mencionadas está la reconversión productiva, además de mejoras tecnológicas.