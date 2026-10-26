“Tunja les ha dado garantías”: respuesta de la alcaldía a las quejas del dueño de Boyacá Chicó

Tunja

La alcaldía de Tunja responde a las molestias del dueño del equipo Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel quien no descarta dejar la ciudad como sede del plantel profesional.

El fin de semana, Eduardo Pimentel publicó en sus redes sociales que, “las reiteradas y malintencionadas restricciones del comité local en Tunja, la manipulación política a la q hemos sido sometidos y el constante protagonismo de sus integrantes, ponen en riesgo la continuidad del equipo en la ciudad tras 22 años de lucha de compromiso y de dedicación. Este sería ya el noveno partido que nos obligan a jugar a puerta cerrada, sin embargo, por Dios quien puede aguantar así. El enemigo no estaba en el campo, el enemigo estaba camuflado detrás de los escritorios”.

El lunes 26 de octubre, Caracol Radio le preguntó al alcalde, Rafael Guillermo Acevedo quien aseguró que, “el municipio lo que le ha dado es garantías, pero es que también tenemos que ser serios en lo que se promete y lo que se hace. Primero está la seguridad de las personas que asisten a estos eventos. Ellos, haciendo alusión al equipo Boyacá Chicó, tienen que comprometerse también a cumplir, porque dicen unas cosas en los comités y cuando vamos a hacer la apertura salen con que no se puede”.

Recordó el alcalde de Tunja que en el partido ante Nacional no cumplieron con las especificaciones que habían anunciado para garantizar la seguridad de los asistentes.

“Nos tocó llamar a un comité de urgencia para poder habilitar sobre la marcha y uno no puede arriesgar la vida de la gente porque no llevan los equipamientos y las especificaciones técnicas que ellos deben tener para un tema masivo como el fútbol”, dijo el alcalde.