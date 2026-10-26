Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 oct 2026 Actualizado 20:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

El Festival Internacional de Coros Entre Cantos llevará conciertos a Tunja, Villa de Leyva y Samacá

La quinta edición del festival contempla cuatro días de programación, con conciertos en templos, instituciones educativas y espacios culturales, además de presentaciones fuera de la capital boyacense.

Felipe Carreño

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

Tunja será una de las sedes de la quinta edición de Entre Cantos, Festival Internacional de Coros, que reunirá agrupaciones nacionales e internacionales durante cuatro días de actividades. La programación contempla presentaciones en distintos escenarios de la capital boyacense y visitas a los municipios de Villa de Leyva y Samacá, con el propósito de llevar la música coral a públicos de diferentes localidades.

Pablo Hurtado Massa, director del Festival Entre Cantos, informó que la inauguración tendrá lugar con conciertos simultáneos a las 7:00 de la noche en la Capilla Santa Clara la Real y el Templo de San Francisco, en Tunja. El organizador explicó que estos escenarios fueron elegidos para dar inicio a una programación que combina espacios religiosos, culturales y educativos de la ciudad.

La agenda también incluye presentaciones en colegios y universidades durante el viernes, con agrupaciones distribuidas en diferentes instituciones. Para el sábado están previstas actividades en Villa de Leyva y Samacá, ampliando la programación más allá de Tunja. Según Hurtado Massa, el objetivo es compartir distintas propuestas de canto coral y facilitar que más personas conozcan el trabajo de los conjuntos participantes.

El festival forma parte de la agenda cultural de finales de octubre y comienzos de noviembre en Boyacá. Su programación se suma a otros encuentros musicales que se desarrollan en el departamento durante estos días, aunque se trata de un evento distinto de Voces para Siempre, organizado por la Sociedad Coral de Boyacá.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado