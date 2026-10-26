El Festival Internacional de Coros Entre Cantos llevará conciertos a Tunja, Villa de Leyva y Samacá

Tunja será una de las sedes de la quinta edición de Entre Cantos, Festival Internacional de Coros, que reunirá agrupaciones nacionales e internacionales durante cuatro días de actividades. La programación contempla presentaciones en distintos escenarios de la capital boyacense y visitas a los municipios de Villa de Leyva y Samacá, con el propósito de llevar la música coral a públicos de diferentes localidades.

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Pablo Hurtado Massa, director del Festival Entre Cantos, informó que la inauguración tendrá lugar con conciertos simultáneos a las 7:00 de la noche en la Capilla Santa Clara la Real y el Templo de San Francisco, en Tunja. El organizador explicó que estos escenarios fueron elegidos para dar inicio a una programación que combina espacios religiosos, culturales y educativos de la ciudad.

La agenda también incluye presentaciones en colegios y universidades durante el viernes, con agrupaciones distribuidas en diferentes instituciones. Para el sábado están previstas actividades en Villa de Leyva y Samacá, ampliando la programación más allá de Tunja. Según Hurtado Massa, el objetivo es compartir distintas propuestas de canto coral y facilitar que más personas conozcan el trabajo de los conjuntos participantes.

El festival forma parte de la agenda cultural de finales de octubre y comienzos de noviembre en Boyacá. Su programación se suma a otros encuentros musicales que se desarrollan en el departamento durante estos días, aunque se trata de un evento distinto de Voces para Siempre, organizado por la Sociedad Coral de Boyacá.