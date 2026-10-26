El Festival Internacional de Coros Entre Cantos llevará conciertos a Tunja, Villa de Leyva y Samacá
La quinta edición del festival contempla cuatro días de programación, con conciertos en templos, instituciones educativas y espacios culturales, además de presentaciones fuera de la capital boyacense.
Tunja será una de las sedes de la quinta edición de Entre Cantos, Festival Internacional de Coros, que reunirá agrupaciones nacionales e internacionales durante cuatro días de actividades. La programación contempla presentaciones en distintos escenarios de la capital boyacense y visitas a los municipios de Villa de Leyva y Samacá, con el propósito de llevar la música coral a públicos de diferentes localidades.
Pablo Hurtado Massa, director del Festival Entre Cantos, informó que la inauguración tendrá lugar con conciertos simultáneos a las 7:00 de la noche en la Capilla Santa Clara la Real y el Templo de San Francisco, en Tunja. El organizador explicó que estos escenarios fueron elegidos para dar inicio a una programación que combina espacios religiosos, culturales y educativos de la ciudad.
La agenda también incluye presentaciones en colegios y universidades durante el viernes, con agrupaciones distribuidas en diferentes instituciones. Para el sábado están previstas actividades en Villa de Leyva y Samacá, ampliando la programación más allá de Tunja. Según Hurtado Massa, el objetivo es compartir distintas propuestas de canto coral y facilitar que más personas conozcan el trabajo de los conjuntos participantes.
El festival forma parte de la agenda cultural de finales de octubre y comienzos de noviembre en Boyacá. Su programación se suma a otros encuentros musicales que se desarrollan en el departamento durante estos días, aunque se trata de un evento distinto de Voces para Siempre, organizado por la Sociedad Coral de Boyacá.