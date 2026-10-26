Los Santos, Santander, controla el suministro de agua por bajos niveles en una de sus represas

Una de las represas que abastecen a Los Santos, Santander, tiene bajos niveles de agua. Por eso, la Alcaldía está controlando el suministro en sectores cercanos al casco urbano, mientras que en la zona rural continúa la distribución mediante camiones.

El alcalde Diego Mendoza confirmó que el casco urbano todavía tiene agua y que el municipio cuenta con una segunda represa como alternativa de abastecimiento.

“Estamos racionalizando el agua de alrededor del casco urbano de una represa que está bajita en estos días. Tenemos el plan B, la otra represa, y la parte alta o la parte rural se está abasteciendo con camiones como se ha venido haciendo todo el tiempo», dijo Mendoza.

El problema del agua en la zona rural no es nuevo. Pues las comunidades de la parte alta llevan tiempo dependiendo de camiones para recibir agua.

La situación ocurre en medio del fenómeno de El Niño. Según los pronósticos del Ideam divulgados por la CDMB, hay más del 70 % de probabilidad de que en diciembre llueva menos de lo normal en la región Andina.

También advirtieron que las condiciones podrían intensificarse entre diciembre de este año y los primeros meses de 2027. Por eso pidió a los municipios prepararse para posibles dificultades de abastecimiento.

Las ferias pondrán a prueba el abastecimiento. Desde este martes 27 de octubre y hasta el 2 de noviembre, Los Santos celebrará sus ferias.

Mendoza aseguró que el casco urbano dispone de agua para atender a esa cantidad de personas, siempre que no ocurra una situación extraordinaria.

“Dentro del marco del festival aspiramos a tener alrededor de 70.000 personas en todo lo largo el festival donde sí el casco urbano sí tiene el agua para recibir a todas esas personas”, afirmó.

Así, mientras la administración municipal asegura tener agua suficiente para recibir a los visitantes, las comunidades rurales continúan dependiendo del abastecimiento mediante camiones.