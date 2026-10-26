Llega el tercer Festival Turístico a Los Santos, Santander: conozca sus actividades

Los Santos, Santander, se prepara para celebrar la tercera edición de su Festival Turístico, una iniciativa que busca fortalecer el reconocimiento del municipio como destino turístico y destacar su riqueza cultural, gastronómica y artesanal.

Diego Armando Mendoza, Alcalde de Los Santos, explicó “El festival nació en 2024 y en este festival vamos a tener cultura, fiesta con jóvenes, vamos a tener cabalgata, moto velocidad, vamos a tener muchísimas cosas interesantes, exposición de motos, vamos a tener una un fin de semana muy lleno de color, diversión, cultura y lo más importante, gastronomía.”

Algunas de las actividades del Festival:

Festival gastronómico,

Ferias artesanales y agropecuaria

Desfiles de carrozas y comparsas

Actividades deportivas,

Encuentros juveniles y eventos relacionados con Halloween.

Exposición de motocicletas y un festival de motos Royal Enfield

Concierto de Luis Alfonso totalmente gratuito

Administración municipal espera superar la asistencia registrada el año pasado, cuando se alcanzó una afluencia de aproximadamente 25.000 personas en una jornada.

El desfile de carrozas y comparsas incluirá un homenaje a la Banda de las Cinco Cosas, agrupación representativa de la tradición musical del municipio.

La feria artesanal contará con la participación de más de 70 artesanos, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos.

¿Cómo pueden participar los emprendedores en el tercer festival?

El lunes 26 de octubre desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche en la Casa de la Cultura se va a estar recibiendo y escuchando las temáticas.

Con esta celebración, Los Santos busca atraer visitantes de Santander y otras regiones del país y promover las expresiones culturales que hacen parte de la identidad del municipio.