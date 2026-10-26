La Superintendencia de Notariado y Registro formalizó más de 300 predios en Santander

La Superintendencia de Notariado y Registro, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Girón entregaron 311 títulos de propiedad en el departamento, en una jornada que busca resolver problemas de informalidad en la tenencia de la tierra.

Del total de estos predios, 154 corresponden a cesiones gratuitas de predios privados y 157 a bienes públicos que fueron regularizados. En este último grupo se encuentran terrenos destinados a colegios, hospitales, parques, vías, zonas verdes y otros espacios para el servicio de la comunidad.

Bucaramanga concentra la mayor cantidad de bienes públicos formalizados, con 63 predios, seguida de Girón, con 25, y Floridablanca, con 15. También fueron incluidos municipios como Florián, La Belleza, El Guacamayo, Albania y Piedecuesta, entre otros.

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El proceso de formalización continuará en otras zonas de Santander. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, están previstas nuevas jornadas para regularizar 100 predios en Barrancabermeja, otros 100 en Puerto Wilches y 100 más en Sabana de Torres. También se contemplan 80 en Cimitarra, 50 en La Belleza, 42 en El Guacamayo, 14 en Florián y 10 en Suratá.

La formalización de la propiedad consiste en regularizar legalmente un terreno o inmueble cuya titularidad no está plenamente definida o registrada.

En el caso de los predios privados, permite que los beneficiarios cuenten con un título que respalde legalmente su propiedad. Para los bienes públicos, significa avanzar en el reconocimiento jurídico de terrenos destinados a servicios e infraestructura comunitaria.