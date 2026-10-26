Santander: porcicultores protestan por falta de planta de sacrificio; temen por cierres de granjas

Los porcicultores de Santander convocaron para hoy, lunes 26 de octubre una nueva protesta frente a la Gobernación del departamento. Exigen una solución a la falta de una planta de sacrificio para cerdos, un problema que, según el gremio, ha afectado su actividad durante los últimos seis años.

La preocupación no se limita a los costos que representa trasladar los animales a otros departamentos. Los productores advierten que desde noviembre podrían enfrentar dificultades adicionales, entre ellas posibles decomisos y cierres de granjas.

Germán Tapias, representante del gremio de porcicultores, explicó a Caracol Radio que Santander se quedó sin este servicio en 2020, después de la venta de la planta de Vijagual.

Desde entonces, los productores han buscado alternativas para sacrificar sus animales, pero aseguran que los desplazamientos hacia otras regiones aumentan los costos de la actividad y afectan especialmente a las granjas pequeñas y medianas.

El gremio ya se reunió dos veces con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus. También ha sostenido encuentros con entidades nacionales, pero, según Tapias, las conversaciones no han permitido resolver el problema.

“Esas reuniones y esas gestiones, pues de alguna manera, han hecho que la problemática se visibilice un poco más”, señaló el dirigente, quien reconoció que las autoridades conocen la situación, aunque todavía no hay una solución definitiva.

Por eso los porcicultores decidieron volver a manifestarse y pedir la intervención del Ministerio de Agricultura y del Gobierno nacional.

La nueva preocupación está en noviembre. Tapias aseguró que, a partir del próximo mes, Porkcolombia, la organización gremial nacional, dejaría de reconocer a los productores de Santander y de otros departamentos que no cuentan con plantas de sacrificio porcino.

De acuerdo con el dirigente, esta situación podría afectar tanto a pequeños como a medianos y grandes productores, y aumentar el riesgo de decomisos o cierres de sus establecimientos.

“Esto es infinitamente grave, porque eso significa que nuestras empresas, que nuestras granjas en cualquier momento podrán ser selladas, podrán ser cerradas”, advirtió.

Mientras tanto, el gremio insiste en que las reuniones realizadas hasta ahora no han sido suficientes y reclama una solución que permita contar nuevamente con una planta de sacrificio porcino en Santander.