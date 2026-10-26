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26 oct 2026 Actualizado 15:02

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Protestas contra avalúo catastral en Santander generaron bloqueo de la vía Bucaramanga Cúcuta

El cierre de la calzada se mantuvo durante hasta algunos minutos hasta que hizo presencia la Policía Nacional en el kilómetro 16.

Protestas en la vía Bucaramanga Cúcuta

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Una de las manifestaciones anunciadas en contra de la actualización catastral en Santander, al comienzo de este lunes 26 de octubre, generó el bloqueo de la carretera entre Bucaramanga y Pamplona, a la altura del kilómetro 16 en jurisdicción del municipio de Floridablanca.

Desde el fin de semana se anunciaron protestas en tres puntos del área metropolitana de Bucaramanga; Papi Quiero Piña, el kilómetro 16 de la vía Bucaramanga Pamplona y en El Bwey, en Piedecuesta.

El primero de los bloqueos se produjo en la vía que comunica a Bucaramanga con Norte de Santander por parte de manifestantes que portaban carteles en los cuales advertían de los problemas que enfrentan por la actualización catastral.

“La alcaldía de Floridablanca nos convirtió en millonarios de papel con impuestos y avalúos catastrales injustos sobre nuestros predios”, expresaban los participantes en la manifestación de la vía a Pamplona.

Protestas en la vía Bucaramanga Cúcuta

Protestas en la vía Bucaramanga Cúcuta

Protestas en la vía Bucaramanga Cúcuta

Protestas en la vía Bucaramanga Cúcuta

El flujo vehicular estuvo detenido, pero luego, cuando llegó la Policía Nacional al sitio, se reabrió el paso.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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