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26 oct 2026 Actualizado 14:58

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Gaula Militar Caribe brinda acompañamiento al INPEC en la Penitenciaría El Bosque

El acompañamiento se hace tras el atentado armado contra dos funcionarios del INPEC a inicios de mes.

Gaula Militar Caribe realiza acompañamiento al INPEC en la Penitenciaría El Bosque. Foto: @GaulaMilitares

Gaula Militar Caribe realiza acompañamiento al INPEC en la Penitenciaría El Bosque. Foto: @GaulaMilitares

Gaula Militar Caribe realiza acompañamiento al INPEC en la Penitenciaría El Bosque. Foto: @GaulaMilitares
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Hombres del Gaula Militar Caribe brindan acompañamiento a los procedimientos de registro del personal que ingresa a este centro carcelario.

Según el Gaula Militar Caribe, el acompañamiento se hace para prevenir la generación de llamadas extorsivas y fortalecer las condiciones de seguridad en el sector.

Lea también: “Atentados contra los guardianes del INPEC no quedarán impunes”: De la Espriella

El Gaula Militar indicó que este acompañamiento se hace luego del atentado armado contra Daniel Steve Tapiero y Shirli Dallana Acosta, funcionarios de la Penitenciaría El Bosque que fueron baleados hace dos semanas en el barrio San Martín.

Le puede interesar: Imputan cargos a alias ‘Lucía’, pareja de ‘Gomelo’: Fiscalía pide cárcel

Cabe recordar que alias “Lucía”, quien fue señalada de este ataque armado fue imputada hace días atrás por el delito de fuga de presos, debido a que cuando fue capturada se encontraba violando una medida de detención domiciliaria en su contra.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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