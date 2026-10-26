Gaula Militar Caribe brinda acompañamiento al INPEC en la Penitenciaría El Bosque

Hombres del Gaula Militar Caribe brindan acompañamiento a los procedimientos de registro del personal que ingresa a este centro carcelario.

Según el Gaula Militar Caribe, el acompañamiento se hace para prevenir la generación de llamadas extorsivas y fortalecer las condiciones de seguridad en el sector.

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El Gaula Militar indicó que este acompañamiento se hace luego del atentado armado contra Daniel Steve Tapiero y Shirli Dallana Acosta, funcionarios de la Penitenciaría El Bosque que fueron baleados hace dos semanas en el barrio San Martín.

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Cabe recordar que alias “Lucía”, quien fue señalada de este ataque armado fue imputada hace días atrás por el delito de fuga de presos, debido a que cuando fue capturada se encontraba violando una medida de detención domiciliaria en su contra.