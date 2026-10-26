Balance del fin de semana en Barranquilla: inmovilizan 8 vehículos y recuperan espacio público

La Alcaldía de Barranquilla, en coordinación con la Fuerza Pública, intensificó los operativos de vigilancia y control en distintos sectores de la ciudad durante el fin de semana, a través de la estrategia Caravanas por la Vida.

Durante las jornadas, las autoridades verificaron más de 15 establecimientos comerciales, citaron a inspección a cuatro de ellos por presunto incumplimiento de requisitos y recuperaron cerca de 100 metros cuadrados de espacio público que estaban ocupados indebidamente. Además, inmovilizaron seis motocicletas y dos automóviles por diferentes infracciones de tránsito.

Lea también: Kilovatio de energía sube a $936 en noviembre para usuarios de Air-e

Los operativos se desarrollaron en las localidades Metropolitana, Suroccidente y Riomar, con presencia en el corregimiento de La Playa y en sectores como el Gran Malecón, Villa Santos, Buenavista y las calles 82 y 84. También se realizaron intervenciones en la zona comercial de La Ciudadela.

Acciones preventivas por rodadas de motocicletas

Según la Administración distrital, las caravanas buscan fortalecer la presencia institucional, prevenir situaciones que afecten la convivencia y reforzar los controles sobre la movilidad, el uso del espacio público y la seguridad ciudadana.

Las actividades incluyeron acciones de pedagogía preventiva relacionadas con las rodadas de motocicletas, como parte del trabajo conjunto entre las autoridades distritales y la Fuerza Pública.

La estrategia también ha recibido el respaldo de líderes comunitarios. Nelson Betancourt, residente y líder del barrio Lucero, destacó la presencia de las autoridades y señaló: “Viene adelantando esta gran labor de devolvernos la tranquilidad a los ciudadanos de bien”.

La Alcaldía informó que las Caravanas por la Vida continuarán recorriendo distintos sectores de Barranquilla durante los fines de semana, con acciones de prevención, vigilancia y control.