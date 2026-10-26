Juan Carlos Díaz Tarud renunció al viceministerio de veteranos del Misterio de Defensa

Juan Carlos Díaz Tarud cuando tomaba posesión como viceministro Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa. Foto: Ministerio de Defensa.

El empresario barranquillero Juan Carlos Díaz Tarud renunció al viceministerio de Veteranos del Ministerio de Defensa luego de haber sido nombrado el 18 de agosto.

Al parecer, su renuncia se dio para no inhabilitarse para una eventual candidatura a la Gobernación del Atlántico.

Díaz Tarud, cercano al presidente Abelardo De la Espriella es creador y gerente de una empresa editorial. Y de confirmarse su aspiración sería ficha clave en el circulo cercano al mandatario para la Gobernación del Atlántico.

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Cabe recordar que ya son varios los nombres que suenan para la Gobernación del Atlántico: Isabella Pulgar y Jackeline Rojas, esta ultima ya comenzó a visitar varios municipios.

Algunos detalles de su hoja de vida

En la página del Ministerio de Defensa se detalla que “desde el 2015 hasta el 2026 se desempeñó como Gerente General de Ditar S.A.S., donde lideró la gestión administrativa, financiera, jurídica y estratégica de la organización, así como procesos orientados al crecimiento y la mejora continua”.

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Asimismo se mencionado que “su experiencia profesional incluye cargos como Gerente General de Impressa Print Center, Gerente Comercial de Grupo Aerodelicias, Director Comercial de Marcus Evans y Jefe de Ventas en Ditar S.A.S. Su perfil se complementa con experiencia en negociación, desarrollo de negocios, planeación estratégica, administración de recursos y liderazgo de equipos. También hace parte del cuerpo de Profesionales Oficiales de la Reserva de la Policía Nacional”.