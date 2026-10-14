Imputan cargos a alias ‘Lucía’, pareja de ‘Gomelo’: Fiscalía pide cárcel

Julianis Paola Altamar Medina, alias ‘Lucía’ fue imputada por el delito de fuga de presos durante la audiencia realizada este miércoles, 14 de octubre. La Fiscalía señaló que estaba violando una medida de detención domiciliaria cuando fue capturada.

Durante la audiencia, el Fiscal no detalló detalles sobre los señalamientos del presidente Abelardo De la Espriella de que estuviera involucrada en el atentado el sábado en la noche contra dos guardias del INPEC de la Penitenciaría El Bosque.

El delito imputado contra alias ‘Lucía’ hace relación a que el pasado lunes, 12 de octubre cuando fue capturada estaba en plena vía pública en la Urbanización Caribe Verde cuando debía permanecer en su vivienda cumpliendo la medida de detención domiciliaria.

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El Fiscal señaló que, incluso, funcionarios del INPEC la han visitado varias veces para verificar el cumplimiento de la medida, pero de las ocho visitas realizadas, en cuatro no se encontraba en la vivienda.

Defensa responde

Jorge Imitola, abogado defensor de alias ‘Lucía’, señaló que “no toda ausencia temporal es fuga de preso”, y que varias de las ausencias se debe a que salió a recoger a sus hijos del colegio.

La audiencia quedó suspendida y seguirá el próximo 22 de octubre, a las 10:00 de la mañana.