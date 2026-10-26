Dos hombres murieron electrocutados en un accidente laboral en el barrio Palermo en Manizales

Manizales

Un hombre de 54 y su colega de 40 años fallecieron al recibir una descarga eléctrica cuando realizaban trabajos sobre un andamio afuera de un edificio en el barrio Palermo, en la capital del departamento de Caldas.

De acuerdo con el reporte inicial informado a la línea 119, una persona se había electrocutado solicitando, inmediatamente, a los organismos de socorro para atender la emergencia, sin embargo, al llegar las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, se percataron que eran dos hombres los afectados. Jorge Iván Quintero, comandante de bomberos, comenta que al arribar encontraron a los perjudicados en una zona verde.

“A un lado de un andamio se evidenciaba quemaduras de ropa y en varias partes del cuerpo, al valorar no tenían signos vitales, se hace el protocolo con policía judicial para la inspección técnica de los cuerpos. Se pudo contrastar en la escena que llevaban varios días haciendo trabajos de pintura de la fachada utilizando dicho objeto. Al parecer hubo una falla en la estabilidad de la misma, no sabemos si ellos estaban en la parte alta o baja corriendo el andamio, este hizo contacto con líneas de mediana y alta tensión provocando la electrocución de ambos trabajadores”.

Tras la verificación de la escena y la aplicación de los protocolos de seguridad técnica y aislamiento del riesgo eléctrico, las autoridades competentes asumieron las labores correspondientes para determinar las causas exactas del hecho y esclarecer cómo se produjo el contacto con las líneas de alta tensión.

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Desde la Unidad de Gestión del Riesgo reiteran el llamado a la ciudadanía y al sector de la construcción extremar las medidas de prevención y el uso adecuado de elementos de protección personal durante la ejecución de trabajos en altura o cercanas a redes de energía eléctrica.

El caso más reciente de accidente laboral en esta capital sucedió el pasado 22 de octubre de 2026, cuando un hombre cayó de un edificio en construcción en el barrio La Francia.