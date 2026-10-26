Transporte público colectivo retoma sus recorridos por las carreras 20 y 21 del Centro de Manizales

Manizales

El transporte público colectivo podrá retomar sus recorridos por las carreras 20 y 21 del centro de Manizales, bajo condiciones especiales de circulación. La medida aplica para las rutas que transitaban habitualmente por estos corredores antes del evento sísmico del pasado 10 de agosto y busca recuperar estos recorridos y contribuir a una mejor distribución del flujo vehicular en el sector.

La reapertura se autorizó con base en el concepto técnico y la viabilidad temporal otorgada por la Secretaría General de la Gobernación de Caldas. La circulación estará sujeta a restricciones mientras continúan las obras y los estudios estructurales en las sedes departamentales.

¿Dónde pueden recoger y dejar pasajeros?

Para garantizar la circulación y evitar detenciones en lugares no autorizados, los vehículos deberán utilizar exclusivamente los siguientes paraderos señalizados:

Carrera 20.

Paradero 1: entre las calles 19 y 20. Paradero 2: entre las calles 23 y 24



Paraderos carrera 20.

Carrera 21.

Paradero 1: entre las calles 19 y 20. Paradero 2: entre las calles 24 y 25.



Está prohibido recoger o dejar pasajeros en puntos diferentes a los autorizados. En la carrera 21, entre las calles 22 y 23, en el sector de la Gobernación de Caldas, y el antiguo edificio de la Licorera, tampoco se permite detención o el estacionamiento de vehículos.

La Secretaría de Movilidad dispondrá de agentes de tránsito y reguladores para verificar el cumplimiento de las disposiciones. Las detenciones, el estacionamiento y las maniobras de ascenso o descenso de pasajeros en sitios no autorizados podrán dar lugar a las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito.

La invitación a las empresas operadoras, los conductores y los usuarios es a respetar los paraderos señalizados y atender las indicaciones de las autoridades. El cumplimiento de estas condiciones permitirá aprovechar la reapertura de los corredores y contribuir a una circulación más organizada y segura en el centro de Manizales.