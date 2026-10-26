Transporte público colectivo retoma sus recorridos por las carreras 20 y 21 del Centro de Manizales
El ascenso y descenso de pasajeros se permitirá únicamente en cuatro puntos señalizados. La Secretaría de Movilidad realizará controles para garantizar el cumplimiento de las restricciones.
Manizales
El transporte público colectivo podrá retomar sus recorridos por las carreras 20 y 21 del centro de Manizales, bajo condiciones especiales de circulación. La medida aplica para las rutas que transitaban habitualmente por estos corredores antes del evento sísmico del pasado 10 de agosto y busca recuperar estos recorridos y contribuir a una mejor distribución del flujo vehicular en el sector.
La reapertura se autorizó con base en el concepto técnico y la viabilidad temporal otorgada por la Secretaría General de la Gobernación de Caldas. La circulación estará sujeta a restricciones mientras continúan las obras y los estudios estructurales en las sedes departamentales.
¿Dónde pueden recoger y dejar pasajeros?
Para garantizar la circulación y evitar detenciones en lugares no autorizados, los vehículos deberán utilizar exclusivamente los siguientes paraderos señalizados:
- Carrera 20.
- Paradero 1: entre las calles 19 y 20.
- Paradero 2: entre las calles 23 y 24
Paraderos carrera 20.
- Carrera 21.
- Paradero 1: entre las calles 19 y 20.
- Paradero 2: entre las calles 24 y 25.
Está prohibido recoger o dejar pasajeros en puntos diferentes a los autorizados. En la carrera 21, entre las calles 22 y 23, en el sector de la Gobernación de Caldas, y el antiguo edificio de la Licorera, tampoco se permite detención o el estacionamiento de vehículos.
La Secretaría de Movilidad dispondrá de agentes de tránsito y reguladores para verificar el cumplimiento de las disposiciones. Las detenciones, el estacionamiento y las maniobras de ascenso o descenso de pasajeros en sitios no autorizados podrán dar lugar a las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito.
La invitación a las empresas operadoras, los conductores y los usuarios es a respetar los paraderos señalizados y atender las indicaciones de las autoridades. El cumplimiento de estas condiciones permitirá aprovechar la reapertura de los corredores y contribuir a una circulación más organizada y segura en el centro de Manizales.
Andrés Felipe Posada
Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...