Por falta de planeación presupuestal cerca de 500 notarías estarían en riesgo de cerrarse en el país

Manizales

Así mismo el denominado Fondo Cuenta Especial del Notariado enfrenta una progresiva descapitalización por una falta de acción administrativa generada principalmente durante los últimos 4 años.

Los Notarios Subsidiados de Colombia hacen un llamado público al Gobierno Nacional y a la administración de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) ante la difícil situación que enfrentan y el riesgo para la sostenibilidad de cerca de 500 notarías ubicadas principalmente en pequeños municipios y territorios apartados del país, hechos que se agravaron desde el gobierno anterior.

Esto debido a un grave y progresivo desorden administrativo que se viene presentando desde hace cuatro años, lo que ha debilitado la prestación de los servicios de notarías, especialmente en municipios alejados.

La urgencia no se limita únicamente a la situación económica de los notarios. Para este sector, está en juego la presencia institucional del Estado en apartadas regiones donde una notaría constituye el principal punto de acceso de las comunidades a servicios notariales esenciales, situación que fue advertida en varias oportunidades ante el gobierno nacional de Gustavo Petro y cuya solución no tuvo eco.

Durante esa administración a pesar de que los notarios subsidiados del país, cuentan con una fuente de financiación y recursos propia, que no afecta otros rubros del presupuesto general nación, por las improvisaciones y la deficiente gestión del Gobierno anterior, no se hizo la adecuada planeación de gastos para el Fondo Cuenta, lo cual ha generado que hoy estén mora del giro de los recursos para el funcionamiento de las notarías de los municipios de sexta categoría, razón por la cual están en riesgo de desaparecer.

“Los notarios del país tienen puestas sus esperanzas en la Patria Milagro, y confían en que esta situación se va resolver con la intervención del Señor Presidente de la República y sus Ministros de Hacienda y Justicia, y el Superintendente de Notariado y Registro , funcionarios que han expresado su compromiso, con el fortalecimiento institucional en las regiones.”, dijo Amed Velásquez, notario de la Merced de Caldas