“Los recursos han llegado a Cali, Valle, Pereira y próximamente a Manizales”: gerente Fondo Milagro

Manizales

En un reciente encuentro entre Jaime Andrés Uribe Tamayo, gerente del Fondo Milagro; Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, y representantes de Camacol, de Pereira y Risaralda, concluyeron que el modelo del plan de reconstrucción de la capital de Caldas es modelo a nivel nacional, exponiendo el estado actual de la atención a las víctimas del terremoto.

Precisamente, el directivo nacional, resaltó el actuar de la administración municipal, pero también se refirió a la llegada de los recursos a las zonas afectadas.

“Es instrucción del señor presidente ayudar a todo el país; los recursos llegarán rápido, incluso, ya llegan desde hace días del gobierno central a los entes territoriales y del Fondo Milagro ya comenzó a arribar a Cali, Valle del Cauca, Dosquebradas, Pereira y ya vendrá para Manizales y Caldas. Por otra parte, agradezco y felicito a la Alcaldía de Manizales por la gran labor que han hecho desde la tragedia. Vamos a trabajar juntos; se pueden hacer soluciones muy rápidas y efectivas de alto impacto. Tenemos un enemigo grande y es el tiempo, entonces esta ciudad tiene un modelo montado que ha atendido a los afectados ágilmente; deja mucho aprendizaje y ganas de trabajar en conjunto”, indica Jaime Andrés Beltrán Tamayo, gerente del Fondo Milagro.

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Por su parte, la secretaria de Infraestructura de la ciudad de Pereira, Diana Janet Osorio Bernal, coincidió que el proceso de reconstrucción de la capital caldense es de destacar para aplicar en las demás poblaciones que sufrieron por el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto.

“Nos han expuesto todo el modelo de implementación para la gestión integral de lo que ha sido el proceso de reconstrucción. Es un buen ejemplo para nosotros, ciudades hermanas que también estamos en esta ruta de avanzar en dicha etapa y trabajar con el gobierno nacional. Somos similares en muchas de las estrategias que estamos implementando, pero este modelo nos permitirá y genera valor agregado a lo que desarrollamos, sobre todo porque son problemas complejos y masivos donde tenemos que atender a miles de familias y hoy necesitamos laborar con buenas prácticas y herramientas tecnológicas, pero también con los recursos y el acompañamiento del Fondo Milagro para hacer mencionada fase una realidad”.

A la reunión, también asistieron funcionarios de las áreas jurídicas, de contratación, compras, prevención y expertos en servicios públicos y gerentes regionales del Fondo Milagro de Manizales, Pereira y el departamento de Risaralda.