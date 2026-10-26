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Crisis en el sector panelero: “estamos produciendo a pérdida y eso nos está llevando a la ruina”

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Milciades Ibagué, productor de caña y panela oriundo de Santana, Boyacá, se refirió a la crisis que atraviesa el sector panelero, que ha llevado a los productores de Boyacá, Cuaca, Tolima, Valle del Cauca y Nariño a exponer sus necesidades ante el Congreso de la República.

La caída en los precios tiene en alerta a unas 350.000 familias que dependen de esta actividad en todo el país. Según explicó Ibagué, producir un kilogramo de panela en su región cuesta entre 4.200 y 4.500 pesos. Este valor varía según diversos factores como el clima, la infraestructura del trapiche, la semilla y el transporte, el cual “se realiza a lomo de mula en minifundios debido a la falta de mecanización”.

Sin embargo, el producto se está vendiendo a precios entre los 3.000 y 3.200 pesos: “Estamos produciendo a pérdida y eso nos está llevando a la ruina”.

A esta crisis se suma la desventaja comercial frente al azúcar y otros edulcorantes, que cuentan con capitales para publicidad, un “músculo financiero” del que carecen los productores.

“En la Hoya del río Suárez, donde hace 20 años existían 1.500 trapiches, hoy solo quedan 650″, añadió el productor.

Alerta por “panela falsa” de contrabando

Los productores también denunciaron en el Senado la producción de “panela falsa”. De acuerdo con la queja de la Federación de Paneleros, se está importando azúcar de contrabando desde Ecuador para elaborar un producto imitación que contiene químicos y edulcorantes perjudiciales para la salud.

“La panela que nosotros producimos es orgánica y es alimenticia (...) y estamos siendo desplazados por esa cantidad de productos que nos sacan del mercado”, señaló Ibagué.

Frente a esto, la Comisión Quinta del Congreso de la República, encargada de los asuntos agropecuarios y ambientales, citó a una audiencia pública. El encuentro reunió a diversos actores de la cadena productiva.

“Este no es un problema de partidos, de ideologías, es un problema de seguridad alimentaria”, concluyó el productor.

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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